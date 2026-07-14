Костюк увійшла до трійки найкращих тенісисток Wimbledon-2026 за кількістю віннерів
Українка поступилася лише фіналісткам турніру
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) посіла третє місце за кількістю віннерів на Wimbledon-2026. На рахунку першої ракетки України 159 успішних активних дій.
Більше віннерів виконали лише фіналістки турніру — чешка Кароліна Мухова (210) та чемпіонка змагань Лінда Носкова (190).
Нагадаємо, цього року Костюк показала свій найкращий результат на кортах Wimbledon, дійшовши до півфіналу, де поступилася Носковій.
«Була битва не на життя, а на смерть»: Костюк відверто розповіла про свій шлях до півфіналу Wimbledon.
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