Колишній нападник, автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко поділився оцінкою виступів команди у жовтні. Також експерт поділився прогнозом щодо подальшої боротьби синьо-жовтих у відборі на чемпіонат світу-2026.

Ці дві перемоги – заслуга Руслана Малиновського. В Ісландії він відзначився дублем, а в Кракові віддав гольовий пас і забив вирішальний гол. Малиновський через важку травму понад рік не грав за збірну й приїхав, як кажуть, зголоднілим до перемог. Усе йде до того, що він буде лідером української дружини в найближчих матчах. А щодо загального враження, то багато претензій до гри, особливо в атаці. Довбик мав два-три моменти, але так і не зміг вразити ворота Азербайджану. Чесно кажучи, я не думав, що в цьому матчі матимемо проблеми. Тож або азербайджанці нині сильні, або ми ще слабкі.

Нам варто кинути всі зусилля на матч з ісландцями. Будьмо відвертими, не виграємо ми в гостях у Франції. Тому, можливо, треба дати відпочити лідерам збірної: одних посадити на заміну, інших випустити на 60 - 70 хвилин, щоб вони у матчі з ісландцями були свіжі. Головне завдання, як на мене, не програти у Франції з розгромним рахунком, – заявив Гецко в інтерв'ю «Експресу».