Павло Василенко

Комо розірвав контракт колишнього гравця збірної Англії Деле Аллі. Гравцю дали повну свободу дій у пошуку нового клубу, але чи вирішить він це зробити?

У липні 2024 року Деле Аллі покинув Евертон. Його контракт закінчився, і він почав шукати нову команду. Процес трансферу затягнувся на місяці.

Зрештою, англієць обрав Комо, куди він приєднався у січні 2025 року. Він підписав контракт до 30 червня 2026 року. Крім того, він передбачав опцію продовження ще на 12 місяців.

Тепер зрозуміло, що контракт не буде виконано. Італійський клуб вирішив розірвати свої відносини з 29-річним гравцем. Деле Аллі знову став вільним агентом.

Причиною такого стану справ, схоже, є, перш за все, недостатня атлетична майстерність. Англійця вже виключили зі складу команди – за вісім місяців він зіграв лише один матч за Комо.

Час покаже, що буде далі з гравцем, якого колись вважали одним із найталанніших у британському футболі. Повернення до Англійської Прем'єр-ліги неможливе. Однак, є численні припущення, що Аллі завершить кар'єру.