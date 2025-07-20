Як повідомляє Ніколо Скіра, іспанський нападник Альваро Мората став гравцем клубу Серії А Комо, підписавши трирічний контракт до літа 2028 року з опцією продовження на сезон.

Перехід відбувся після дострокового розірвання оренди з Галатасараєм, який погодився на вимогу гравця. Сума компенсації для Мілана не розголошується.

32-річний Мората є капітаном збірної Іспанії та чемпіоном Європи 2024 року. Це вже його третій клуб у Серії А після Ювентуса та Мілана, де він виграв два чемпіонські титули Італії.

Раніше незабитий пенальті Морати у фіналі Ліги Націй вартував Іспанії титулу.