Амбітний Комо домовився із Моратою
Іспанський форвард достроково залишив Галатасарай для переходу в італійський клуб
близько 10 годин тому
Альваро Мората / фото - Getty
Як повідомляє Ніколо Скіра, іспанський нападник Альваро Мората став гравцем клубу Серії А Комо, підписавши трирічний контракт до літа 2028 року з опцією продовження на сезон.
Перехід відбувся після дострокового розірвання оренди з Галатасараєм, який погодився на вимогу гравця. Сума компенсації для Мілана не розголошується.
32-річний Мората є капітаном збірної Іспанії та чемпіоном Європи 2024 року. Це вже його третій клуб у Серії А після Ювентуса та Мілана, де він виграв два чемпіонські титули Італії.
Раніше незабитий пенальті Морати у фіналі Ліги Націй вартував Іспанії титулу.
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