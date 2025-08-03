Павло Василенко

Колишній представник збірної Англії Деле Аллі, якого свого часу вважали одним з найкращих півзахисників світу, думає про завершення кар'єри лише у 29 років.

Аллі був зіркою Тоттенгема з 2015 по 2022 рік, але після відходу з лондонського клубу справи у нього пішли вкрай погано.

Три сезони він був гравцем Евертона, але грав не дуже добре через часті травми, не знайшов щастя і в Бешикташі, а минулого сезону спробував відродити кар'єру, перейшовши у Комо.

Однак, коли у своєму дебютному матчі проти Мілана він отримав червону картку, він зіграв за Комо лише 10 хвилин, і італійський клуб відомвився від його послуг перед початком нового сезону.

Футболіст, який 37 разів зіграв за збірну Англії, залишився без клубу, і, за даними італійської Gazzetta, він серйозно думає про завершення кар'єри.

Якщо Аллі найближчим часом не знайде нову роботу, схоже, це буде справжній кінець кар'єри, яка мала потенціал стати справді чудовою.