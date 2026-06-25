Неймар: «Ми багато розмовляємо з Мессі, і він знає, що я дуже його люблю»
Бразилець висловився про дружбу з капітаном збірної Аргентини
близько 2 годин томуПідписатися в
Нападник збірної Бразилії Неймар поділився думками про свої стосунки з капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі.
Бразильський форвард відзначив не лише професійні, а й особисті якості свого колишнього партнера по Барселоні та ПСЖ, наголосивши на міцній дружбі між ними. Наводить слова Неймара акаунт Abokr Omar у соціальній мережі X.
Він чудовий на полі, а уявіть собі, який він поза полем! Як людина він набагато кращий, і я дуже щасливий – тому що я знайомий з ним, тому що грав з ним. Він великий друг. Ми багато розмовляємо, і цими днями ми теж спілкувалися. І він знає, що я дуже його люблю.
Мессі став абсолютною легендою ЧС, встановивши чотири рекорди після матчу з Австрією.
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