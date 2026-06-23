Сергій Разумовський

Ліонель Мессі продовжує феєричний старт на чемпіонаті світу. Збірна Аргентини перемогла Австрію у матчі другого туру групового етапу з рахунком 2:0, а обидва голи у складі чинних чемпіонів світу забив саме 38-річний капітан команди.

Для Мессі це вже п’ятий гол на турнірі. У першому турі він оформив хет-трик у поєдинку проти Алжиру, який Аргентина виграла з рахунком 3:0. Таким чином, усі п’ять голів аргентинців на старті чемпіонату світу забив один футболіст — Ліонель Мессі.

Завдяки цьому досягненню Мессі став лише другим гравцем в історії чемпіонатів світу, якому вдалося забити перші п’ять м’ячів своєї команди на одному турнірі.

Першим таким футболістом був Олег Саленко у 1994 році. Тоді він відзначився у матчах проти Швеції та Камеруну: забив один гол шведам і ще шість — камерунцям за збірну, яку зараз не хочеться згадувати.

Після двох турів Аргентина має дві перемоги, не пропустила жодного м’яча та гарантувала собі вихід до плейоф. А Мессі вже на старті турніру став одним із головних претендентів на звання найкращого бомбардира чемпіонату світу.

Нагадаємо, Мессі – найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу.