Відомий тренер закликав Усика провести поєдинок з Кабаєлом
Реванш з Верховеном його не цікавить
близько 1 години томуПідписатися в
Тренер і боксерський експерт Гері Логан для Sky Sports поділився думками щодо можливого реваншу між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО в боксі).
«Якщо у них буде реванш, уся інформація вже завантажена (Усиком – прим.).
Якщо ти (йдеться про Верховена – прим.) справді хочеш легітимізувати себе як надважковаговик, проведи бій з кимось із інших провідних бійців дивізіону, а Усику, якщо він збирається продовжувати, надай можливість дати шанс дуже і дуже терплячому Кабаєлу.
Йому (Усику – прим.) більше нічого доводити. Він досяг усього. Його спадщина не була заплямована [виступом проти Верховена]. Це не завдало жодної шкоди його спадщині.
Нічого вже не повернути. Ноги Ріко підкосились. Ще один удар – і він би заснув».
Нагадаємо, на шоу у Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.
Раніше Рой Джонс відповів, чи втрачає Усик позиції у світовому боксу.