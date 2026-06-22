Тренер і боксерський експерт Гері Логан для Sky Sports поділився думками щодо можливого реваншу між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО в боксі).

«Якщо у них буде реванш, уся інформація вже завантажена (Усиком – прим.).

Якщо ти (йдеться про Верховена – прим.) справді хочеш легітимізувати себе як надважковаговик, проведи бій з кимось із інших провідних бійців дивізіону, а Усику, якщо він збирається продовжувати, надай можливість дати шанс дуже і дуже терплячому Кабаєлу.

Йому (Усику – прим.) більше нічого доводити. Він досяг усього. Його спадщина не була заплямована [виступом проти Верховена]. Це не завдало жодної шкоди його спадщині.

Нічого вже не повернути. Ноги Ріко підкосились. Ще один удар – і він би заснув».