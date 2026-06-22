Сергій Разумовський

Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Нападник збірної Аргентини відзначився голом у матчі ЧС-2026 проти Австрії, відкривши рахунок на 38-й хвилині. Раніше він не реалізував пенальті.

Тепер на рахунку Мессі 17 голів на світових першостях. Він одноосібно очолив історичний список бомбардирів, випередивши німця Мірослава Клозе, який завершив кар’єру з 16 м’ячами.

Далі в рейтингу йдуть Роналдо Назаріо з 15 голами, а також Герд Мюллер і Кіліан Мбаппе, який ще має шанс покращити свій показник.

На ЧС-2026 38-річний Мессі вже забив чотири м’ячі. Раніше він оформив хет-трик у матчі проти Алжиру, який завершився перемогою Аргентини з рахунком 3:0.