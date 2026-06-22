Це історія! Мессі – одноосібно найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу
Аргентинець не реалізував пенальті, однак пізніше забив свій 17-й м'яч на Мундіалях
33 хвилини томуПідписатися в
Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Нападник збірної Аргентини відзначився голом у матчі ЧС-2026 проти Австрії, відкривши рахунок на 38-й хвилині. Раніше він не реалізував пенальті.
Тепер на рахунку Мессі 17 голів на світових першостях. Він одноосібно очолив історичний список бомбардирів, випередивши німця Мірослава Клозе, який завершив кар’єру з 16 м’ячами.
Далі в рейтингу йдуть Роналдо Назаріо з 15 голами, а також Герд Мюллер і Кіліан Мбаппе, який ще має шанс покращити свій показник.
На ЧС-2026 38-річний Мессі вже забив чотири м’ячі. Раніше він оформив хет-трик у матчі проти Алжиру, який завершився перемогою Аргентини з рахунком 3:0.
Поділитись