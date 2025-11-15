Кваліфікація ЧС-2026. Мальта відчепила Фінляндію від Польщі та Нідерландів
Результати 5 туру
Напередодні завершились поєдинки 5 туру кваліфікації ЧС-2026 в групі G.
Фінляндії вкрай було необхідно обігрувати Мальту, щоб до останнього туру залишитись в боротьбі за вихід на Мундіаль, проте єдиного голу острів'ян виявилось достатньо, щоб вікно можливостей перед Суомі стало зачиненим.
Знаючи результат поєдинку в Хельсінкі, зустріч між Польщею та Нідерландами перетворилась на формальність.
Кваліфікація ЧС-2026. 6 тур. Група G
Фінляндія - Мальта 0:1
Гол: Грек 81
Польща - Нідерланди 1:1
Голи: Камінський, 43 - Депай, 47
