Відчайдушна збірна Грузії прагне врятувати свою кампанію відбору на ЧС-2026 з футболу матчем проти Іспанії, що стоїть на порозі історії.

Новини матчу та поточна форма команд

Спроби Грузії пробитися на чемпіонат світу зазнали серйозного удару після двох поспіль поразок, включно з болісною 1:4 від Туреччини в попередньому турі. Та поразка фактично поховала шанси на друге місце, яке посідають турки, що наступного разу гратимуть з Болгарією, яка не набрала жодного очка в цій кваліфікації.

Грузія, звісно, ще математично може претендувати на плей-оф, але для цього потрібно перемогти Іспанію, а враховуючи перемогу в останньому домашньому матчі 3:0 над Болгарією та 13 виграшів у 21 грі на своєму полі (5 нічиїх, 3 поразки), фанати все ще можуть мріяти про диво. Нечасто будь-якій іспанській команді випадає шанс перевершити рекорд славнозвісної золотої ери. Але зрівнявшись з найдовшою серією без поразок в основний час у 29 матчах (поточний результат: 24 перемоги, 5 нічиїх) після розгрому Болгарії 4:0 минулого разу, вони тепер можуть увійти в історію, якщо уникнуть поразки сьогодні. Не варто ставити проти цього, адже Ла Роха має ідеальний рекорд (4 перемоги) у цій кваліфікації, забивши 15 голів і не пропустивши жодного, і може гарантувати вихід на 13-й поспіль чемпіонат світу перемогою в Тбілісі.

Історія протистоянь

Команди зустрічалися дев’ять разів, Грузія програла вісім поєдинків (1 перемога), пропустивши 20 голів в останніх п’яти очних матчах.

Гаряча статистика та серії

Грузія пропускала першою до 25-ї хвилини в трьох з чотирьох матчів кваліфікації цього циклу. Грузія пропускала першою в останніх п’яти домашніх поразках після програшу Іспанії 1:2 у березні 2021 року. Іспанія забивала 2+ голи в останніх п’яти виїзних матчах. Ла Роха виграла останні вісім матчів кваліфікації без пропущених голів – найкраща серія в історії.

Ключові гравці та відсутні

Талісман Грузії Хвіча Кварацхелія в хорошій формі, забивши на вихідних за Парі Сен-Жермен, а також у кожному з останніх трьох домашніх матчів за збірну.

Мікель Меріно з Іспанії у вогні в кваліфікації, забивши шість разів у чотирьох матчах – жоден європейський півзахисник не має більше голів у сезоні. Отар Какабадзе та зірковий форвард Жорж Мікаутадзе пропускають гру за Грузію через травми, а Гіоргі Кочорашвілі дискваліфікований, тоді як у Іспанії багато уваги перед матчем прикуто до 18-річного Ламіна Ямаля, який приєднався до Педрі та Родрі серед відсутніх.

