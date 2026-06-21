Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Бельгії втратила очки у матчі проти Ірану. Європейська команда вважалася фаворитом зустрічі та мала значну ігрову перевагу, однак реалізувати її у переможний результат не змогла.

Бельгійці багато контролювали м’яч і більшу частину поєдинку проводили на половині поля суперника. За статистикою, команда володіла м’ячем близько 70% і завдала понад 20 ударів по воротах Ірану. Показник очікуваних голів у Бельгії сягнув 1,8 за моделлю xG, що також підкреслює перевагу європейців у створенні моментів.

Попри це, Іран зумів витримати тиск фаворита. Азійська збірна діяла дисципліновано в обороні, перекривала зони біля власного штрафного майданчика та не дозволяла супернику регулярно доводити атаки до якісного завершення. Досвід і організація гри допомогли Ірану стримати номінально найсильнішу команду групи.

Ситуація для Бельгії ускладнилася після вилучення Нгоя. Залишившись у меншості, європейська команда втратила частину атакувального темпу, а її спроби дотиснути суперника стали менш ефективними. У підсумку бельгійці так і не змогли здобути перемогу.

Після цього результату у групі G зберігається рівновага. Наразі всі матчі квартету завершуються внічию. Іран і Бельгія мають по два очки, однак азійська команда перебуває вище завдяки більшій кількості забитих м’ячів.

Нова Зеландія та Єгипет, які мають по одному очку, ще проведуть свій матч між собою. Саме ця зустріч може змінити ситуацію в турнірній таблиці та визначити нового лідера групи.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур

Бельгія – Іран 0:0

Бельгія: Куртуа, де Кейпер, Меньє (Кастань 58), Мехеле, Нгуа, Тілеманс, Раскен (Ванакен 58), де Брюйне (Фернандес-Пардо 87), Троссард, Салемакерс (Лукебакіо 58), Лукаку (Теат 73)

Іран: Бейранванд, Хаджсафі (Мохаммаді 66), Хардані (Джаганбахш 46), Нематі, Халілзаде, Канаанізадеґан, Резаян, Мохебі (Торабі 66), Еззатоллахі (Хоссейнзаде 85), Годдос (Моганлу 79), Таремі

Попередження: Лукаку – Езатолахі

Вилучення: Нгой, 66