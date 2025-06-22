Сергій Стаднюк

У чвертьфіналі Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна Франції здобула вольову перемогу над Данією.

Матч абсолютно повторив сценарій протистояння данців з командою України (3:2). Щоправда, цього разу в шкурі «синьо-жовтих» побували скандинави.

Бішофф відкрив рахунок і ще до перерви Сіссе вдалося відновити рівновагу. Серенсен знову вивів данців уперед. Однак, як і в матчі з Україною, все перевернули два голи на останніх хвилинах.

Мерлен і Тель відправили одну з головних сенсацій розіграшу в нокдаун. Команда ще намагалася піти в атаку, але особливо нічого конструктивного не вийшло.

Молодіжна збірна Франції вийшла до півфіналу. Данці ж вирушають додому.

Євро-2025 (U-21), чвертьфінал

Данія – Франція 2:3

Голи: Бішофф, 18, Серенсен, 49 – Сіссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85

Нагадаємо, напередодні до півфіналу Євро-2025 вийшов інший учасник групи України, Нідерланди. Цікаво, що Данія виграла цей квартет, але вже припинила боротьбу.