Збірна Франції, двічі програвавши кривднику України, вирвала путівку до півфіналу Євро
«Ле бльо» за аналогічним сценарієм «помстилися за синьо-жовтих»
41 хвилину тому
У чвертьфіналі Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна Франції здобула вольову перемогу над Данією.
Матч абсолютно повторив сценарій протистояння данців з командою України (3:2). Щоправда, цього разу в шкурі «синьо-жовтих» побували скандинави.
Бішофф відкрив рахунок і ще до перерви Сіссе вдалося відновити рівновагу. Серенсен знову вивів данців уперед. Однак, як і в матчі з Україною, все перевернули два голи на останніх хвилинах.
Мерлен і Тель відправили одну з головних сенсацій розіграшу в нокдаун. Команда ще намагалася піти в атаку, але особливо нічого конструктивного не вийшло.
Молодіжна збірна Франції вийшла до півфіналу. Данці ж вирушають додому.
Євро-2025 (U-21), чвертьфінал
Данія – Франція 2:3
Голи: Бішофф, 18, Серенсен, 49 – Сіссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85
Нагадаємо, напередодні до півфіналу Євро-2025 вийшов інший учасник групи України, Нідерланди. Цікаво, що Данія виграла цей квартет, але вже припинила боротьбу.