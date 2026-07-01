Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Франції впевнено розгромила Швецію та пробилася до наступного раунду турніру.

Команда Дідьє Дешама з перших хвилин заволоділа ініціативою та почала методично тиснути на суперника. Шведи, які раніше вибили Україну в кваліфікації, певний час намагалися відповідати швидкими контратаками, однак загальна перевага французів була очевидною. На стартовому відрізку зустрічі підопічним Грема Поттера ще й відверто щастило: в одних епізодах господарів рятували стійки, в інших м’яч дивом не йшов у сітку, а ще один гол Кіліана Мбаппе арбітри скасували через зовсім незначний офсайд.

Втім, утримати нуль до перерви Швеції не вдалося. Уже в компенсований до першого тайму час Мбаппе взяв ініціативу на себе, завдяки індивідуальній майстерності створив момент і сам же його реалізував, відкривши рахунок у матчі.

Після перерви перевага збірної Франції стала ще більш відчутною. Майже одразу другий м’яч забив Бредлі Барколя, який вдало скористався тонкою передачею Мікаеля Олісе та точно пробив у кут. Згодом футболіст Баварії знову виступив у ролі асистента — цього разу він допоміг відзначитися Мбаппе, який оформив дубль, довів рахунок до розгромного та записав до свого активу вже 18-й гол на чемпіонатах світу.

У підсумку Франція впевнено оформила вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. У наступному раунді команда Дідьє Дешама зустрінеться зі збірною Парагваю.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Франція – Швеція 3:0

Голи: Мбаппе, 45, 74, Барколя, 53

Франція: Меньян, Дінь (Т. Ернандес, 75), Саліба, Упамекано, Кунде (Гюсто, 75), Рабйо, Чуамені, Барколя, Олісе (Шеркі, 85), Дембеле (Дуе, 75), Мбаппе (Матета, 85)

Швеція: Віделль-Зеттерстрьом, Гудмундссон, Лінделеф, Лагербільке, Свенссон (Сванберг, 82), Страуд (Алі, 66), Аярі (Нюгрен, 82), Бергвалль (Зенелі, 66), Еланга, Ісак (Нільссон, 89), Дьокереш

Відео: MEGOGO