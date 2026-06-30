Збірна Норвегії перемогла Кот-дʼІвуар і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Європейці пройшли африканців
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
В матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Норвегії перемогла команду Кот-дʼІвуару з рахунком 2:1.
Скандинави вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки точному удару форварда Антоніо Нуси.
Івуарійці відігралися на 74-й хвилині – відзначився Амад Діалло. Але збірна Норвегії змогла здобути перемогу. На 86-й хвилині зірковий форвард Ерлінг Голанд з близької відстані відправив мяч у сітку воріт африканців.
Таким чином, в 1/8 фіналу норвезька команда зіграє з Бразилією, а Кот-дʼІвуар залишив турнір.
Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу
Кот-дʼІвуар – Норвегія – 1:2
Голи: Діалло, 74 – Нуса, 39, Голанд, 86.