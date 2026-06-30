Снігур сенсаційно перемогла Світоліну на старті Wimbledon-2026
Еліна програла у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) завершила виступи на Wimbledon-2026 у першому колі. Восьма сіяна турніру у двох сетах поступилася своїй співвітчизниці Дар'ї Снігур (77 WTA).
Матч тривав 1 годину та 8 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 2:6.
Протягом поєдинку Світоліна виконала один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок, реалізувала три брейк-пойнти з шести та показала 50% влучання першої подачі. Снігур не виконала жодної подачі навиліт, обійшлася без подвійних помилок, реалізувала шість брейк-пойнтів із восьми, а точність її першої подачі склала 80%.
У другому раунді Снігур зіграє проти представниці Франції Леолії Жанжан (132 WTA).
Калініна поступилася Рахімовій на старті Wimbledon-2026.