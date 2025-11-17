Збірна Нідерландів розгромила Литву і вийшла на ЧС-2026, Польща відправилася у плей-оф відбору
Визначився ще один учасник Мундіалю
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Нідерланди в останньому турі відбору на чемпіонат світу-2026 перемогли Литву з рахунком 4:0.
Нідерландці фінішували на першому місці в групі G з 20 очками і здобули пряму путівку на Мундіаль.
В іншому матчі групи збірна Польщі на виїзді перемогла Мальту – 3:2. Поляки зайняли другому місці (17 очок) та пробилися до плей-оф відбору на ЧС-2026.
Відбір на ЧС-2026
Група G
Нідерланди – Литва – 4:0
Голи: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пенальті), Сімонс, 60, Мален, 62.
Мальта – Польща – 2:3
Голи: Кардона, 36, Теума, 68 (пенальті) – Левандовський, 32, Вшолек, 59, Зелінський, 85.
Поділитись