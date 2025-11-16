Збірна Португалія знищила Вірменію у матчі з 10 голами і вийшла на ЧС-2026
Португальці здобули путівку на Мундіаль
близько 2 годин тому
Збірна Португалії, яку вважали фаворитами, зіграла свій найкращий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026, розгромивши Вірменію з рахунком 9:1. Команда Роберто Мартінеса забезпечила собі місце на Мундіалі.
Португалці стали четвертою європейською збірною, яка пробилася на мундіаль: своє місце вже зайняли Хорватія, Англія та Франція.
В іншому матчі групи збірна Ірландії на виїзді перемогла Угорщину (3:2) і пройшла в плей-оф відбору ЧС-2026.
Відбір ЧС-2026
Група F
Португалія – Вірменія – 9:1
Голи: Вейга, 7, Рамос, 28, Невеш, 30, 41, 81, Фернандеш, 45+3 (пенальті), 52, 72 (пенальті), Консейсау, 90+2 – Сперцян, 18.
Угорщина – Ірландія – 2:3
Голи: Лукач, 3, Варга, 37 – Перротт, 15 (пенальті), 80, 90+6.
