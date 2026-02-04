Павло Василенко

У Федерації футболу Румунії не мають наміру зволікати з рішеннями на тлі проблем зі здоров’ям Мірчі Луческу. Як повідомляє gsp.ro, функціонери вже визначили головного фаворита на випадок вимушеної заміни досвідченого наставника – ним є легенда румунського футболу Георге Хаджі.

Нагадаємо, Луческу був терміново госпіталізований на початку тижня після різкого погіршення стану здоров’я та залишається під постійним наглядом лікарів. Ситуація викликає дедалі більше сумнівів щодо того, чи зможе 80-річний фахівець очолити збірну у вирішальних матчах плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, які заплановані на березень і проходитимуть у США, Мексиці та Канаді.

Навіть у разі повного одужання у федерації є запитання: чи вистачить Луческу фізичних і ментальних ресурсів, щоб витримати колосальний тиск та відповідальність у такий критичний момент. Саме тому ФФР паралельно опрацьовує альтернативні сценарії.

Головним із них є запрошення Хаджі. За інформацією джерела, федерація вже веде з ним активні переговори та хоче, аби він був готовий вивести команду на перший матч плей-оф проти Туреччини 26 березня. Остаточної домовленості поки немає, однак Хаджі принципово не відкинув пропозицію.

Більше того, ФФР запропонувала йому довгостроковий проєкт, який не залежатиме від результату березневих матчів. Ідея полягає в тому, щоб побудувати новий цикл навколо легенди румунського футболу – навіть якщо плей-оф завершиться невдачею.