Олександр Сукманський

Збірна Швеції з футболу оприлюднила заявку з 26 гравців на півфінальний матч плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти України.

Серед відсутніх – травмовані нападник Александр Ісак та вінгер Деян Кулушевскі. Головний тренер Грем Поттер зазначив, що ще не визначився з основним воротарем на гру.

Водночас у списку присутні інші ключові гравці команди, зокрема форвард Віктор Дьокереш та захисник Віктор Ліндельоф.

Матч Україна - Швеція відбудеться в четвер, 26 березня, о 21:45 за київським часом.