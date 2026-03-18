Збірна Швеції оголосила заявку на матч проти України в плей-оф ЧС-2026. Відсутні Ісак і Кулушевскі
В списку 26 гравців – лідери Дьокереш і Ліндельоф присутні
27 хвилин тому
Збірна Швеції з футболу оприлюднила заявку з 26 гравців на півфінальний матч плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти України.
Серед відсутніх – травмовані нападник Александр Ісак та вінгер Деян Кулушевскі. Головний тренер Грем Поттер зазначив, що ще не визначився з основним воротарем на гру.
Водночас у списку присутні інші ключові гравці команди, зокрема форвард Віктор Дьокереш та захисник Віктор Ліндельоф.
Матч Україна - Швеція відбудеться в четвер, 26 березня, о 21:45 за київським часом.