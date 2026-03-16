Збірна України назвала склад на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
До основного списку увійшли 26 футболістів
близько 3 годин тому
Збірна України з футболу визначилася із заявкою на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу. Повідомляє УАФ.
До списку увійшли 26 гравців, серед яких троє дебютантів — Руслан Нещерет, Борис Крушинський та Матвій Пономаренко. Ще дев’ять футболістів перебувають у резервному списку.
Склад збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо).
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Максим Таловєров (Сток Сіті), Віталій Миколенко (Евертон), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Олег Очеретько (Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Руслан Маліновський (Дженоа), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо), Олексій Гуцуляк (Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).
Нападники: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Ліон), Матвій Пономаренко (Динамо).
Резервний список
Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі — Полісся), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Єгор Назарина (Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів).
Матч проти Швеції відбудеться 26 березня. У разі перемоги Україна зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща — Албанія.
Важлива перемога у битві за виживання: Епіцентр дотиснув Рух у другому таймі.