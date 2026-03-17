Олександр Сукманський

Збірна України зазнала чергової втрати в обороні напередодні плей-оф відбору до чемпіонату світу 2026 року.

За інформацією «ТаТоТаке», Максим Таловєров не зможе допомогти команді на тренувальному зборі та в стиковому матчі проти Швеції (26 березня).

В останньому турі Чемпіоншипу проти Вотфорда український легіонер Сток Сіті догравав гру з травмою. Сьогодні вранці гравцеві зробили МРТ гомілкового суглоба – результати виявилися невтішними. За попередніми прогнозами медиків, 25-річний захисник пропустить решту сезону.

Таким чином, Сергій Ребров втратив ще одного центрбека після попередніх проблем з Миколою Матвієнком та Тарасом Михавком.

У резервному списку головного тренера залишаються два центральні захисники – Едуард Сарапій та Сергій Чоботенко (обидва з Полісся Житомир).