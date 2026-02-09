У понеділок, 9 лютого, у Будинку футболу триває прес-конференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена підсумкам другого року роботи оновленої команди УАФ.

У ході заходу Шевченко зробив сенсаційну заяву, адже українські футболісти більше не вважатимуться легіонерами у чемпіонатах Франції, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.

Окремо тривають переговори щодо статусу українських гравців, які виступають в італійській Серії А, щоб визначити їхнє становище у місцевому чемпіонаті.