Шевченко повідомив важливі новини для українських легіонерів
Президент УАФ проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам двох років роботи
близько 1 години тому
У понеділок, 9 лютого, у Будинку футболу триває прес-конференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена підсумкам другого року роботи оновленої команди УАФ.
У ході заходу Шевченко зробив сенсаційну заяву, адже українські футболісти більше не вважатимуться легіонерами у чемпіонатах Франції, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.
Окремо тривають переговори щодо статусу українських гравців, які виступають в італійській Серії А, щоб визначити їхнє становище у місцевому чемпіонаті.
«Команда УАФ підготувала юридичні документи та доказову базу, щоб пояснити чиновникам УЄФА, що відповідно до норм угоди асоціації України та ЄС, поточні правила носять ознаки дискримінації.
Станом на зараз Іспанія, Франція, Німеччина, Нідерланди прийняли наші аргументи - в цих державах українці не будуть легіонерами. Перемовини з іншими асоціаціями тривають», – розповів Шевченко.
