Сьогодні у Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27, матчі якого пройдуть восени цього року.

Початок жеребкування запланований на 19:00 за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на офіційних ресурсах УЄФА та на платформах Megogo.

Збірна України продовжить виступи у дивізіоні B. За попереднім розподілом синьо-жовті потрапили до другого кошика посіву. Разом із українською командою там перебувають Швейцарія, Боснія і Герцеговина та Австрія, тож із цими збірними наша команда на груповому етапі не зіграє.

Повний склад кошиків:

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово

Поєдинки групового етапу відбудуться з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Стикові матчі заплановані на березень та червень 2027 року.