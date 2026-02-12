Cьогодні Україна дізнається суперників у Лізі націй 2026/27. Жербекування
Синьо-жовті виступатимуть у дивізіоні B
близько 2 годин тому
Сьогодні у Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27, матчі якого пройдуть восени цього року.
Початок жеребкування запланований на 19:00 за київським часом. Трансляцію можна буде переглянути на офіційних ресурсах УЄФА та на платформах Megogo.
Збірна України продовжить виступи у дивізіоні B. За попереднім розподілом синьо-жовті потрапили до другого кошика посіву. Разом із українською командою там перебувають Швейцарія, Боснія і Герцеговина та Австрія, тож із цими збірними наша команда на груповому етапі не зіграє.
Повний склад кошиків:
Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль
Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна
Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія
Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово
Поєдинки групового етапу відбудуться з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Стикові матчі заплановані на березень та червень 2027 року.
