Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА
Синьо-жовті втратили одну позицію
26 хвилин тому
ФІФА представила оновлений рейтинг національних збірних – Україна опустилася на одну сходинку. Підопічні Сергія Реброва посідають 26-те місце у списку.
Національна команда України опустилася на одну сходинку і, маючи у своєму активі 1557,21 бала, посідає 26-те місце.
Підопічних Сергія Реброва в оновленому рейтингу ФІФА обігнала збірна Австралії.
Рейтинг ФІФА на 10.07.2025
1. Аргентина – 1885,36
2. Іспанія – 1867,09
3. Франція – 1862,03
4. Англія – 1813,32
5. Бразилія – 1777,69
6. Португалія – 1770,53
7. Нідерланди – 1758,18
8. Бельгія – 1736,38
9. Німеччина – 1716,98
10. Хорватія – 1707,51
...
26. Україна – 1557,21
Нагадаємо, що на початку червня збірна України взяла участь в товариському турнірі, де програла (2:4) Канаді та перемогла (2:1) Нову Зеландію.