Спеціалізований портал Footy Headlines опублікував зображення нового виїзного комплекту форми жіночої збірної України. Автором екіпірування стала компанія Adidas, яка підготувала для команди незвичний дизайн із відходом від традиційної жовто-синьої кольорової гами.

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Основним кольором футболки обрали приглушений фіолетово-синій відтінок. Уся поверхня комплекту прикрашена тональним орнаментом темнішого кольору. Він складається з поєднання восьмипроменевих зірок, квіткових елементів і геометричних ромбів. Такий дизайн має відсилати до українських народних мотивів і традиційних орнаментів.

Нова форма виконана в межах ретро-лінійки Adidas. Саме цей стиль бренд використовує для виїзних комплектів, які готують до чемпіонату світу 2026 року та жіночого чемпіонату світу 2027 року. Замість сучасного логотипа Performance на грудях розміщено класичний логотип-трилисник, що додає екіпіруванню виразного ретроакценту.

Окрему увагу дизайнери приділили деталям. V-подібний комір і манжети рукавів виконані в насиченому темно-синьому кольорі. Їх доповнює яскраво-жовта окантовка, яка зберігає зв’язок із традиційними кольорами українського футболу. На плечах розташовані три фірмові жовті смужки Adidas.

На верхній частині спини, безпосередньо під коміром, білим кольором нанесено напис Україна понад усе. Цей елемент має підкреслити національну ідентичність команди та стане однією з головних особливостей нового комплекту.

Очікується, що офіційна презентація та реліз виїзної форми відбудуться у березні 2027 року. Після цього екіпірування зможуть використовувати футболістки жіночої збірної України в офіційних матчах і міжнародних турнірах.

Новий комплект буде ексклюзивним саме для жіночої національної команди. Чоловіча збірна України продовжить виступати у своїх чинних комплектах форми, тому представлене екіпірування не використовуватиметься чоловічою командою.

Раніше дівоча збірна України з футзалу здобула золоту медаль Юнацьких Олімпійських ігор-2026.