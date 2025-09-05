Україна – Франція: аналітики назвали фаворита матчу відбору ЧС-2026
Поєдинок незабаром розпочнеться
41 хвилину тому
Фото - УАФ
5 вересня відбудеться гра першого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції.
Матч пройде у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Аналітики провідної букмекерської контори вже проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – це збірна Франції.
Коефіцієнти на поєдинок Україна – Франція
- Перемога збірної України – 8.80
- Нічия – 4.70
- Перемога збірної Франції – 1.40