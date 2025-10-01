Збірна України U-17 зіграла внічию з Чорногорією у відборі на Євро-2026
Синьо-жовті врятували один бал в другому таймі
близько 1 години тому
Збірна України U-17 завершила перший відбірковий матч до Євро-2026 унічию з Чорногорією - 1:1. Господарі поля вийшли вперед на 27-й хвилині. Німані Кляєвич точно пробив з дуги у кут воріт української команди.
Україна зрівняла рахунок на 70-й хвилині. Кирило Сердюк скористався помилкою у діях голкіпера та захисника та відправив м'яч у сітку.
Після першого туру синьо-жовті ділять другу та третю позиції з Чорногорією, а лідирує в групі Італія, яка розгромила Естонію з рахунком 8:1.
Щоб вийти до Ліги А другого раунду, Україні необхідно зайняти одне з двох перших місць у групі.
Кваліфікація до Євро-2026 U-17. Перший етап. Перший тур
Чорногорія – Україна – 1:1
Голи: Кляєвич, 27 – Сердюк, 70