Збірна України U-17 завершила перший відбірковий матч до Євро-2026 унічию з Чорногорією - 1:1. Господарі поля вийшли вперед на 27-й хвилині. Німані Кляєвич точно пробив з дуги у кут воріт української команди.

Україна зрівняла рахунок на 70-й хвилині. Кирило Сердюк скористався помилкою у діях голкіпера та захисника та відправив м'яч у сітку.

Після першого туру синьо-жовті ділять другу та третю позиції з Чорногорією, а лідирує в групі Італія, яка розгромила Естонію з рахунком 8:1.

Щоб вийти до Ліги А другого раунду, Україні необхідно зайняти одне з двох перших місць у групі.

Кваліфікація до Євро-2026 U-17. Перший етап. Перший тур

Чорногорія – Україна – 1:1

Голи: Кляєвич, 27 – Сердюк, 70