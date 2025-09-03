Павло Василенко

Збірна України U-19 поступилася однолітками з Англії (0:2) у першому поєдинку на товариському турнірі в Іспанії.

Перший гол у наші ворота вже на десятій хвилині провів Дівайн Мукаса, зігравши на добиванні у штрафному майданчику.

На 62-й хвилині крапку у протистоянні поставив Шумайра Меука, який завдав влучного удару з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що наступний матч у рамках турніру Україна проведе у суботу, 6 вересня, проти Нідерландів. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Підопічні Дмитра Михайленка готуються до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2026 (U-19). Наша команда потрапила до групи 5 разом зі Словаччиною, Чорногорією та Албанією. Мінітурнір відбудеться в листопаді в Албанії.

Турнір серед юнацьких збірних U-19

Англія U-19 – Україна U-19 – 2:0

Голи: Мукаса 10, Меука, 62.