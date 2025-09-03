Збірна України U-19 з поразки стартувала на турнірі в Іспанії
Синьо-жовті готуються до відбору на Євро-2026
близько 2 годин тому
Збірна України U-19 поступилася однолітками з Англії (0:2) у першому поєдинку на товариському турнірі в Іспанії.
Перший гол у наші ворота вже на десятій хвилині провів Дівайн Мукаса, зігравши на добиванні у штрафному майданчику.
На 62-й хвилині крапку у протистоянні поставив Шумайра Меука, який завдав влучного удару з-за меж штрафного майданчика.
Зазначимо, що наступний матч у рамках турніру Україна проведе у суботу, 6 вересня, проти Нідерландів. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Підопічні Дмитра Михайленка готуються до участі у кваліфікаційному раунді Євро-2026 (U-19). Наша команда потрапила до групи 5 разом зі Словаччиною, Чорногорією та Албанією. Мінітурнір відбудеться в листопаді в Албанії.
Турнір серед юнацьких збірних U-19
Англія U-19 – Україна U-19 – 2:0
Голи: Мукаса 10, Меука, 62.