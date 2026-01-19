Павло Василенко

ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Збірна України станом на зараз посідає 30-те місце.

Синьо-жовті мають 1557,47 бала. Після публікації попереднього рейтингу збірна України не проводила офіційних матчів, але порівняно з ним втратила дві позиції (її обійшли учасники КАН – Алжир та Нігерія).

Нагадаємо, синьо-жовті вийшли до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, де в півфіналі 26 березня на власному полі зустрінуться зі збірною Швеції. У разі перемоги в цьому поєдинку команда України 31 березня у фіналі плей-оф побореться за путівку на ЧС-2026 із переможцем пари Польща – Албанія.

Топ-10 збірних: рейтинг ФІФА

1. Іспанія – 1877.18

2. Аргентина – 1873.33

3. Франція – 1870.00

4. Англія – 1834.12

5. Бразилія – 1760.46

6. Португалія – 1760.38

7. Нідерланди – 1756.27

8. Марокко – 1736.57

9. Бельгія – 1730.71

10. Німеччина – 1724.15

...

30. Україна – 1557,47