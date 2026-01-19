Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА
Відомо, хто обійшов українську команду
близько 1 години тому
ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Збірна України станом на зараз посідає 30-те місце.
Синьо-жовті мають 1557,47 бала. Після публікації попереднього рейтингу збірна України не проводила офіційних матчів, але порівняно з ним втратила дві позиції (її обійшли учасники КАН – Алжир та Нігерія).
Нагадаємо, синьо-жовті вийшли до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, де в півфіналі 26 березня на власному полі зустрінуться зі збірною Швеції. У разі перемоги в цьому поєдинку команда України 31 березня у фіналі плей-оф побореться за путівку на ЧС-2026 із переможцем пари Польща – Албанія.
Топ-10 збірних: рейтинг ФІФА
1. Іспанія – 1877.18
2. Аргентина – 1873.33
3. Франція – 1870.00
4. Англія – 1834.12
5. Бразилія – 1760.46
6. Португалія – 1760.38
7. Нідерланди – 1756.27
8. Марокко – 1736.57
9. Бельгія – 1730.71
10. Німеччина – 1724.15
...
30. Україна – 1557,47