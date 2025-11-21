Павло Василенко

Головний тренер збірної України дав коментар проєкту Матч-Центр на УПЛ ТБ, в якому поділився думкою про результати жеребкування та не лише.

«Така гра – чудова мотивація у гравців. Дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть гравці. Шведи всю кваліфікацію не грали в оптимальному складі. Тож дуже важливо, в якому стані підійде до березня і наша команда, і шведи. Я сподіваюся, шанси рівні. Треба готуватися і грати з такими емоціями, з якими грали проти Ісландії. Підготовка вже почалася, зараз багато інформації, багато ігор, які будемо переглядами. Так само як і будемо переглядати наших кандидатів».

Також наставник синьо-жовтих повідомив, де збірна України буде проводити ці матчі плейоф.

«Думаю, 100%, якщо ми пройдемо шведів, ми не будемо грати проти поляків у Польщі. Це не нормально. Вчора ми тільки дізналися суперників. Зараз ми обираємо. Мова про обидва матчі? Про обидва, тому що вони обидва домашні, нам не потрібно постійно переїжджати, ви ж розумієте логістику. Якщо ми обираємо якусь країну, то там потрібно проводити обидва матчі».

У разі перемоги, підопічні Реброва зіграють фінальне протистояння проти Польщі або Албанії в якості домашньої команди.

Півфінальні та фінальні матчі плейоф європейського відбору заплановані на 26 і 31 березня 2026 року відповідно.