Шахтар залишився без лідера: Арда Туран підтвердив кадрову втрату перед матчем із Лехом
Донецький клуб змушений грати без свого капітана
34 хвилини тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран повідомив, що захисник Микола Матвієнко не зможе допомогти команді у матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Попри серйозність пошкодження, Туран не виключає, що Матвієнко встигне відновитися до вирішального матчу плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції. Повідомляє пресслужба гірників.
Мені подобається Матвієнко – і як гравець, і як лідер команди. У нас хороший капітан. Травми – частина футболу. Можливо, якщо форсувати відновлення, ми могли б використати Миколу, але не можна думати тільки про себе. Збірну Україну чекають матчі відбору, і якщо ми тиснутимемо з відновленням, то це буде погано для нас і збірної. Сподіваємось, що Матвієнко скоро повернеться. Я впевнений, що і без нього завтра проведемо гарний матч.
Матч з Лехом відбудеться 12 березня, початок о 19:45.
