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Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»

Жесть твориться завдяки рашистам
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:55
Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»

Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному зверненні згадав про річниці Євро-2012, Яке стартувало рівно 10 років тому.

«Рівне 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття відбулася у Варшаві, фінальна церемонія - в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, в тому числі і в Донецьку, на «Донбас Арені». Всього-то 10 років пройшло, а таке враження, що це було в іншому світі.

10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвиненим містом. А потім прийшла Росія.

Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя - знову. Життя, яка там була. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на «Донбас Арені».

Уже 8 років на «Донбас-Арені», яка окупована рашистами, не проводяться матчі.

Петро Приходько
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Володимир Зеленський

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Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»
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