Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»

Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному зверненні згадав про річниці Євро-2012, Яке стартувало рівно 10 років тому.

10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвиненим містом. А потім прийшла Росія.

Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя - знову. Життя, яка там була. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на «Донбас Арені».