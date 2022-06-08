Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»
Зеленський: «У цей день рівно 10 років тому почалося Євро-2012. Таке враження, що це було в іншому світі»
Жесть твориться завдяки рашистам
Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному зверненні згадав про річниці Євро-2012, Яке стартувало рівно 10 років тому.
«Рівне 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття відбулася у Варшаві, фінальна церемонія - в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, в тому числі і в Донецьку, на «Донбас Арені». Всього-то 10 років пройшло, а таке враження, що це було в іншому світі.
10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвиненим містом. А потім прийшла Росія.
Тільки повернення України, яке обов'язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя - знову. Життя, яка там була. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, нові матчі команд світового рівня на «Донбас Арені».
Уже 8 років на «Донбас-Арені», яка окупована рашистами, не проводяться матчі.
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