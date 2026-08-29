Шахтар — Полісся. Відеоогляд матчу УПЛ
Вашй увазі найкращі моменти матчу
Фото: ФК Шахтар
До вашої уваги відеоогляд матчу 4-го туру Української Прем’єр-ліги, у якому донецький Шахтар зазнав сенсаційної поразки від житомирського Полісся.
Перемогу гостям забезпечили точні удари Олександра Назаренка наприкінці першого тайму та Олександра Андрієвського у другій половині зустрічі.
УПЛ. 4-й тур
Шахтар» — Полісся — 0:2
Голи: Назаренко, 31, Андрієвський, 74
Шахтар уникнув зустрічі з Реалом в єврокубку. Відомо, як таке можливо.
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