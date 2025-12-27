Сергій Разумовський

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд переніс операцію й тепер пропустить невизначений період через травму. Про це повідомляє BBC.

Новозеландець не з’являється на полі з середини жовтня – його турбує пошкодження коліна. Через це 34-річний форвард досі не зіграв жодного матчу під керівництвом нового головного тренера команди Шона Дайча.

Точних деталей щодо характеру хірургічного втручання Вуд не розкрив, однак останнім часом його помічали на трибунах під час перегляду матчів Форест із фіксатором на коліні. У поточному сезоні нападник провів дев’ять поєдинків і забив два м’ячі. У складі збірної Нової Зеландії зіграв проти України на товариському турнірі в Канаді влітку нього року.

Сьогодні, 27 грудня, Ноттінгем Форест не зумів зупинити колишній клуб Олександра Зінченка Манчестер Сіті.