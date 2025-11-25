Павло Василенко

Формування кошиків завершене, а жеребкування відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Уже наступного дня, 6 грудня, буде оприлюднено повний розклад матчів.

Збірна України офіційно потрапила до четвертого кошика перед жеребкуванням групового етапу чемпіонату світу-2026. У ФІФА підтвердили: усі команди, що кваліфікувалися через плей-оф, будуть розміщені саме в останньому кошику.

Ключові особливості жеребкування:

Мексика, Канада та США як господарі автоматично отримають позиції A1, B1 та D1.

Чотири найрейтинговіші збірні будуть розведені по різних шляхах і зможуть зустрітися лише у фіналі, якщо виграють свої групи.

У групі не може бути двох команд з однієї конфедерації, окрім УЄФА. Кожна група повинна містити від однієї до двох європейських збірних.

Обмеження за конфедераціями поширюються й на міжконтинентальний плей-оф.

Україна зіграє свій плей-оф 26 березня 2026 року проти Швеції. Переможець зустрічі 31 березня побореться за путівку на мундіаль з Польщею або Албанією.

Кошики ЧС-2026

Кошик 1: США, Мексика, Канада, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина

США, Мексика, Канада, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія

Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР

Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, Італія (плей-оф), Данія (плей-оф), Туреччина (плей-оф), Україна (плей-оф), ДР Конго (плей-оф), Ірак (плей-оф)

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.