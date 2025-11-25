Жеребкування ЧС-2026: ФІФА відправила збірну України в останній кошик
Захід пройде на початку грудня
Фото - Getty Images
Формування кошиків завершене, а жеребкування відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Уже наступного дня, 6 грудня, буде оприлюднено повний розклад матчів.
Збірна України офіційно потрапила до четвертого кошика перед жеребкуванням групового етапу чемпіонату світу-2026. У ФІФА підтвердили: усі команди, що кваліфікувалися через плей-оф, будуть розміщені саме в останньому кошику.
Ключові особливості жеребкування:
- Мексика, Канада та США як господарі автоматично отримають позиції A1, B1 та D1.
- Чотири найрейтинговіші збірні будуть розведені по різних шляхах і зможуть зустрітися лише у фіналі, якщо виграють свої групи.
- У групі не може бути двох команд з однієї конфедерації, окрім УЄФА. Кожна група повинна містити від однієї до двох європейських збірних.
- Обмеження за конфедераціями поширюються й на міжконтинентальний плей-оф.
Україна зіграє свій плей-оф 26 березня 2026 року проти Швеції. Переможець зустрічі 31 березня побореться за путівку на мундіаль з Польщею або Албанією.
Кошики ЧС-2026
- Кошик 1: США, Мексика, Канада, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина
- Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія
- Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР
- Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, Італія (плей-оф), Данія (плей-оф), Туреччина (плей-оф), Україна (плей-оф), ДР Конго (плей-оф), Ірак (плей-оф)
Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.