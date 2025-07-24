Павло Василенко

Португальський вінгер Жоау Феліш знову змінить клуб, оскільки Челсі прагне позбутися його.

Феліш може перейти до Бенфіки, клубу, який шість років тому відправив його до Атлетико і заробив на трансфері понад 125 мільйонів євро.

Сам Феліш хоче повернутися на батьківщину та вірить, що зможе відновити свою кар'єру у Бенфіці.

Є припущення, що трансфер може бути орендою з опцією викупу гравця, за якого Челсі минулого літа заплатив понад 50 мільйонів євро.

25-річний вінгер провів сезон в оренді в Барселоні, яка, можливо, хотіла його купити, але не могла собі цього дозволити у фінансовому плані.

Феліш зіграв 43 матчі за Бенфіку, забивши 20 м'ячів та віддавши 11 гольових передач.

Бенфіка і Феліш не мають нічого проти трансферу, і, згідно з останньою інформацією, схоже, Челсі також їм не перешкоджатиме.