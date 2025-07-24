Жоау Феліш повертається до клубу, який виручив 125 мільйонів євро від його продажу
Футболіст близький до повернення на батьківщину
близько 1 години тому
Португальський вінгер Жоау Феліш знову змінить клуб, оскільки Челсі прагне позбутися його.
Феліш може перейти до Бенфіки, клубу, який шість років тому відправив його до Атлетико і заробив на трансфері понад 125 мільйонів євро.
Сам Феліш хоче повернутися на батьківщину та вірить, що зможе відновити свою кар'єру у Бенфіці.
Є припущення, що трансфер може бути орендою з опцією викупу гравця, за якого Челсі минулого літа заплатив понад 50 мільйонів євро.
25-річний вінгер провів сезон в оренді в Барселоні, яка, можливо, хотіла його купити, але не могла собі цього дозволити у фінансовому плані.
Феліш зіграв 43 матчі за Бенфіку, забивши 20 м'ячів та віддавши 11 гольових передач.
Бенфіка і Феліш не мають нічого проти трансферу, і, згідно з останньою інформацією, схоже, Челсі також їм не перешкоджатиме.
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