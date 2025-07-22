Павло Василенко

Челсі розчищає склад, щоб звільнити місце для нових гравців. Жоау Феліша, як і інші гравці, не має майбутнього в успішній команді.

Кар'єра Феліша склалася не так, як він сам сподівався. У 2019 році Атлетіко Мадрид придбав його у Бенфіки трохи менше, ніж за 130 мільйонів євро. Сьогодні його вартість у рази нижча.

В останні сезони португальський гравець виступав за Барселону, Мілан та Челсі. Лондонський клуб придбав його минулого року за 52 мільйони євро. Однак швидко стало зрозуміло, що цей перехід не принесе синім жодної вигоди. В результаті настав час для швидкого розлучення.

За даними The Athletic, рішення про майбутнє Феліша в Лондоні вже ухвалено. Очікується, що 25-річний гравець покине клуб цього літа.

Донедавна здавалося, що новим роботодавцем португальського футболіста стане Бенфіка, команда, яка вивела його на передові позиції. Проте останніми днями розмови про повернення вщухли.

Є багато ознак того, що цей гучний трансфер може відбутися. Це з величезними вимогами Челсі. Переможець цьогорічного Клубного чемпіонату світу вимагає за Феліша колосальну суму в 50 мільйонів євро.

Час, проведений португальцем на «Стемфорд Брідж», поки не ознаменувався розчаруванням. Він провів 40 матчів, забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.