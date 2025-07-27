Павло Василенко

Жоау Феліш перейде до нового клубу. Португалець стане гравцем Аль-Насра.

Рік тому Феліш перейшов до Челсі, який придбав його у Атлетіко Мадрид за 52 мільйони євро. Португалець не досяг успіху на «Стемфорд Брідж». У зимове трансферне вікно його віддали в оренду в Мілан. Було очевидно, що сині не мають на нього планів.

В останні тижні з'явилися повідомлення про те, що португальський нападник може повернутися до лісабонської Бенфіки після шестирічної перерви. Зрештою, він вирішив продовжити кар'єру за межами Європи.

Інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що Аль-Наср та Челсі досягли угоди про умови трансферу 25-річного гравця. Початкова сума трансферу саудівців становитиме 30 мільйонів євро. Челсі забезпечив собі бонуси та частку у прибутку від наступного трансферу гравця. Зрештою, вони можуть отримати до 50 мільйонів євро.

Нині завершуються останні формальності, пов'язані з трансфером. Сторони готують документи і гравець уже отримав дозвіл від Челсі на виліт для проходження медичного обстеження.

Феліш возз'єднається зі своїми співвітчизниками у новому клубі. Кріштіану Роналду – зірка Аль-Насра, а португалець Жорже Жезуш нещодавно став тренером команди.