Офіційно. Груповий етап чемпіонату світу-2022 закінчено
Жодна збірна не набрала 9 очок на груповому етапі ЧС. Марокко – у трійці кращих
Мундіаль у Катарі подарував багато сенсацій
02 грудня 23:45
Фото - AFP
Груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі завершено. Збірна Бразилії сенсаційно поступилася в матчі третього туру проти Камеруну (0:1).
Таким чином, жодна з команд на турнірі не набрала 9 очок в своїй групі. Максимальне число пунктів склало 7.
Кращими за результатами групового раунду стали Англія, Нідерланди та Марокко. Різниця м'ячів відповідно – 9:2, 5:1 і 4:1.
Нагадаємо, серед команд, що несподівано вилетіли, опинилися Данія, Німеччина, Бельгія й Уругвай.
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