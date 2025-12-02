Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки заключного матчу 14-го туру УПЛ проти Кривбасу (2:2), який відбувся у Львові.

Фахівець поділився своєю оцінкою виступу команди у цій зустрічі. Наставник донецького клубу також відзначив додаткові моменти щодо гри своїх підопічних.

«Ми добре розпочали, створили кілька небезпечних нагод, проте нам забракло ефективності на стадії реалізації. І також згодом нас покарали за необачну гру з мʼячем на нашій половині – ми втратили мʼяч, і, як наслідок, суперник зумів відзначитися. Потім ми зуміли відігратись, проте знову були недостатньо обачними вже під час стандарту та пропустили другий мʼяч.

Сподобалася та енергія, яку привнесли гравці на поле, з іншого боку, не сподобався той факт, що ми дуже часто змушені діяти поза нашим основним патерном. І, звичайно, великі клуби, яким ми вважаємо Шахтар, засмучені, коли отримують щось менше трьох очок»., – наводить слова Турана сайт Шахтаря.