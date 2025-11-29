Журналіст – про зацікавленість Мілана в зірці збірної України: «Має якості, які подобаються Аллегрі»
Паоло Паганіні розповів про інтерес Мілана до Артема Довбика
1 день тому
Журналіст Rai Sport Паоло Паганіні повідомив нові деталі про те, як Мілан планує посилити атакувальну лінію у зимовий трансферний період. Він зазначив, що команда Аллегрі цікавиться Артемом Довбиком.
«Так, влітку Мілан вів перемовини з Довбиком. Він має якості, які подобаються Аллегрі, але йому потрібно відновитися після травми. Зіркзе ж дасть більше варіантів в атаці. У січні краще обирати гравців, які добре знають Серію А», – сказав Паганіні Tmw Radio.
Цього сезону Артем Довбик провів за Рому 14 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами. Наразі форвард проходить відновлення після пошкодження підколінного сухожилля.
