В Італії повідомили, як Довбик відновлюється від травми
Українець намагається повернутися до складу Джан П’єро Гасперіні
близько 9 годин тому
Український форвард римської Роми Артем Довбик продовжує відновлюватися після травм сухожилля прямого м'яза лівого стегна.
Італійський журналіст Стефано Джентілі розповів про останні новини про стан гравця.
«Артем Довбик приблизно десять днів тому почав відновлення після травми сухожилля прямого м'яза стегна. Українець проводить подвійні тренування в спортзалі щодня і прагне якомога швидше повернутися в розпорядження Гасперіні», написав Джентілі в Х.
Цього сезону Довбик провів 14 матчів (564 хвилини), забив два м'ячі та зробив дві результативні передачі. Поки що український нападник перебуває на відновленні — раніше повідомлялося, що його відсутність може становити від чотирьох до шести тижнів.
Раніше Рома без Довбика впевнено на виїзді перемогла Кремонезе.
