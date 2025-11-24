Спортивний журналіст Ігор Циганик повідомив, що інтерес до вінгера Полісся Олексія Гуцуляка виявляють не лише Селтік та Панатінаїкос. У лідера збірної України також виник варіант продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті.

«В нього зараз є можливість підписати хороший контракт із закордонним клубом. Про Селтік я особисто не чув, але чув про Панатінаїкос ще кілька років тому, коли Гуцуляк був у СК Дніпро-1. Тоді Олексій не хотів їхати з України.

Але я чув про турецькі клуби, які активно цікавляться Гуцуляком. Думаю, що якщо Олексій має бажання, то зараз його найкращий шанс переїхати за кордон», – розповів Ігор Циганик у Telegram-каналі FootballHub.