Павло Василенко

У поєдинку 18-го туру Ла Ліги Жирона на виїзді переграла Мальорку (2:1) та відірвалась від зони вильоту. Героями червоно-білих стали українці Віктор Циганков та Владислав Ванат.

Циганков відкрив рахунок на 25-й хвилині. Ванат закріпив перевагу на 63-й хвилині з пенальті, яким партнери, вірогідно, люб’язно поступилися йому на честь святкування у цей день 24-го дня народження. На 90+1-й хвилині господарі скоротили відставання з пенальті, але на більше їх не вистачило.

Жирона піднялася із зони вильоту на 16-е місце у таблиці Ла Ліги, набравши 18 очок. У наступному турі 10 січня команда українців прийме Осасуну.

Ла Ліга, 18-й тур

Мальорка – Жирона – 1:2

Голи: Мурікі, 90 (пенальті) – Циганков, 25, Ванат, 63 (пенальті).