У неділю, 4 січня, форвард Жирони та збірної України Владислав Ванат відзначає своє 24-річчя. Каталонський клуб обмежився коротким вітанням на адресу українського форварда.

«З Днем народження», – підписала відповідний пост Жирона.

Ванат перебрався до Жирони з Динамо на початку осені, сума трансферу склала 15 мільйонів євро плюс бонуси. У складі іспанської команди він уже зіграв 16 матчів у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та одну гольову передачу.

Підопічні Мічела розташовуються на 18 позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 15 очок. Свій наступний поєдинок Жирона проведе у неділю на виїзді проти Мальорки, стартовий свисток пролунає о 19:30.

