Жирона влаштувала Ванату скромну презентацію. Відео
Десятки фанів привітали українського новачка
близько 1 години тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Сьогодні на стадіоні «Монтіліві» відбулася офіційна презентація Владислава Ваната як нового гравця Жирони.
Український нападник, сповнений ентузіазму щодо нового етапу у своїй кар'єрі. Ексдинамівець, попри результативний дебют, не зібрав багато фанатів на трибунах.
Підтримати Влада прийшла лічена кількість фанатів, а після фотосесії форвард збірної України поспілкувався з медіа.
Після чотирьох турів Жирона набрала лише одне очко і розташовується на 19-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.