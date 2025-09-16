У Жироні відреагували на гол Ваната в матчі проти Сельти
Українець яскраво дебютував
близько 1 години тому
Владислав Ванат/фото: Жирона
У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги пройшов матч між Сельтою та Жироною, що завершився внічию 1:1.
Єдиний гол каталонської команди забив український форвард Владислав Ванат, для якого це був дебютний м'яч за Жирону в Ла Лізі. Після гри клуб поділився реакцією на цей результат у своїх соціальних мережах.
«New celebration unlocked (Нове святкування розблоковано)», – написала пресслужба каталонців.
Після чотирьох турів Жирона набрала лише одне очко і розташовується на 19-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Поділитись