Сергій Разумовський

У 31-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді сенсаційно відібрала очки у мадридського Реала. Команди обмінялися голами Вальверде і Лемара у другому таймі.

У стартових складах обох команд вийшли українці: за Жирону з перших хвилин грав Віктор Циганков, а місце у воротах Реала посів Андрій Лунін. Обидва футболісти провели на полі весь матч. Водночас нападник каталонців Владислав Ванат пропустив зустріч через травму, а голкіпер Жирони Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

Циганков провів доволі активний матч. Український вінгер продемонстрував 100% успішного дриблінгу, виграв три з чотирьох єдиноборств, зробив три дотики у штрафному майданчику суперника, заробив один фол і віддав 19 точних передач із 25. Також у його активі 36 дотиків до м’яча та три виноси. За свою гру він отримав оцінку 6,7.

Що стосується Луніна, то воротар Реала мав не надто багато роботи. У його активі один сейв, одна дія в ролі свіпера, 31 точна передача з 36, а також 43 дотики до м’яча. З дев’яти довгих передач точними виявилися чотири. Водночас у вирішальному епізоді українець не зміг врятувати свою команду, через що отримав оцінку 6,4.

Реал набрав 70 очок у турнірній таблиці та ризикує відпустити Барселону вже на дев’ять очок. Жирона, своєю чергою, набрала 38 балів і зрівнялася з Осасуною, Еспаньйолом та Атлетіком, хоча ці команди ще мають по одному матчу в запасі.

Ла Ліга, 31-й тур

Реал Мадрид – Жирона 1:1

Голи: Вальверде, 51 – Лемар, 62

Реал: Лунін - Карвахаль, Мілітао (Хейсен 64), Асенсіо, Фран (Менді 79) - Вальверде, Камавінга (Чуамені 79), Беллінгем (Гюлер 64), Браїм Діас (Гонсало Гарсія 84), Вінісіус, Мбаппе

Жирона: Гассаніга, Мартінес, Франсес, Рейс, Морено, Циганков, Лемар (Рінкон 70), Унаї (Хіль 70), Вітсель, Мартін (Бельтран 84), Ечеверрі (Руїс 64 - Стуані 84)

Попередження: Мбаппе, 35, Вальверде, 76 – Рінкон, 88