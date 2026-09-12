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У п'ятому турі іспанської Ла Ліги 2 Жирона на власному полі програла Кастельйону – 1:2. Каталонська команда мала чудову нагоду наблизитися до лідера чемпіонату, але не змогла втримати перевагу після вилучення одного зі своїх футболістів.

Матч розпочався для господарів максимально вдало. Уже на сьомій хвилині Саморано відкрив рахунок і вивів Жирону вперед. Каталонці продовжували контролювати перебіг зустрічі та зберігали мінімальну перевагу до перерви.

На 47-й хвилині Кастельйон забив у відповідь, однак гол Хуанхо Ньєто скасували. Незабаром становище Жирони ускладнилося ще більше. На 52-й хвилині Абель Руїс отримав другу жовту картку та залишив господарів у меншості.

Кастельйон скористався чисельною перевагою лише в кінцівці поєдинку. На 81-й хвилині Сьєнра зрівняв рахунок, а через п’ять хвилин Альваро Гарсія забив другий м’яч гостей і приніс своїй команді вольову перемогу.

Голкіпер Жирони Владислав Крапивцов увесь матч провів на лаві запасних і на поле не виходив. Нападник Владислав Ванат розпочав зустріч у стартовому складі та відіграв 56 хвилин. Український нападник завдав одного удару в площину воріт, але не реалізував небезпечний момент. Також він виконав один успішний дриблінг, здійснив 22 дотики до м’яча, двічі опинявся у штрафному майданчику суперника та віддав 67% точних передач – 10 із 15.

Ванат виграв одну з двох дуелей, успішно виконав п’ять із п’яти скидань, записав до активу одне перехоплення та одне винесення. Оцінка футболіста від FlashScore склала 6,1 бала.

Форвард Олександр Пищур вийшов на поле на 57-й хвилині, замінивши Ваната. Нападник отримав жовту картку, завдав одного удару повз ворота та двічі успішно обіграв суперника з п’яти спроб.

Пищур здійснив 23 дотики до м’яча, один із них – у штрафному майданчику Кастельйона. Українець віддав 67% точних передач – вісім із 12, виграв шість із десяти дуелей і зробив одне винесення. Його оцінка за версією FlashScore – 6,4 бала.

Після цієї поразки Жирона залишилася із сімома очками та опустилася на дев’яте місце в турнірній таблиці. Кастельйон набрав 13 балів і продовжує одноосібно очолювати чемпіонат.

Ла Ліга 2, п'ятий тур

Жирона – Кастельйон 1:2

Голи: Саморано, 7 – Сьєнра, 81, Альваро Гарсія, 86

Вилучення: Абель Руїс, 52 (друга жовта)